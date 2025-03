Newcastle-höjdaren hyllar Isak: "Han är ett globalt fenomen"

I helgen skickade Alexander Isak in sitt 22:a mål för Newcastle under säsongen. Även om man åkte ut ur FA-cupen efter förlust mot Brighton väntar Ligacupfinal på Wembley 16 mars och klubben slåss om en plats i Champions League.

I samband med Financial Times Business of Football Summit i London i förra veckan var Peter Silverstone gäst och talade om hur man kan ta in mer intäkter. Silverstone jobbade länge för Arsenal men är sedan hösten 2022 Chief commercial officer i Newcastle och ansvarar för att öka klubbens intäkter.

Man kan lugnt säga att Silverstone är nöjd med att Alexander Isak representerar Newcastle.

- En fantastisk tillgång för klubben, en fantastisk spelare och en fantastisk person, säger Peter Silverstone till Fotbollskanalen.

Har ni i Newcastle märkt av större intresse för klubben från svenskt håll efter Isaks framfart?

- Ja, det har vi gjort. Alex är givetvis ett globalt fenomen just nu. En av de bästa anfallarna i Premier League som väcker intresse i Sverige, i Eritrea och egentligen hela världen.

Hur viktig är han för att sälja tröjor och annat?

- Med tanke på att han är en utpräglad målskytt är en av våra mest populära spelare. Han gör det dessutom på toppen i Premier League och vi är i vår andra raka Ligacupfinal, och han gjort några otroliga mål på vägen. Han är extremt populär.

Det är tuff att få biljetter till St. James's Park, så min bedömning är att ni inte känt av en tillströmning av svenskar?

I förra veckan visade The Guardian på Newcastles två planer. Antingen bygga ut St James’s Park från 52 000 till 60 000 eller bygga en helt ny arena för att ta hand om 70 000 åskådare. Planer som både är dyra och lär ta lång tid. Silverstone hoppas på en utökning oavsett.

- Det är något vi måste försöka ta hand om för vi har stort intresse från många länder som Brasilien med Bruno (Guimarães) och Joelinton, Sverige med både Emil Krafth och Alex Isak och Italien med Sandro Tonali. Ju fler högprofilerade spelare vi har ju större intresse blir det.

Hur viktig är en sådan som Alexander Isak för klubbens affärer? För sponsorer?

- Han har en attraktiv profil och han är en Adidas-spelare. När Adidas vd var gäst hos mig förra helgen ser han en av sina främsta tillgångar som representerar en annan av bolagets främsta tillgångar (Newcastle spelar i Adidas). Så det är naturligtvis fantastiskt.

- Och han (Alex) lyfter oss i Premier League och det är en nyckel för vår kommersiella framgång.

Om Alexander Isak hjälper er att nå Champions League - vad betyder det?

- Jo, men det gör inte en spelare utan han är en del av ett fantastiskt lag.

Ur ett kommersiellt perspektiv - hur är Alexander Isak att jobba med?

- Det tror jag alla kan se. De som minns att vi gjorde en otrolig aktivering kring Formel E med Alex Isak som den hemlige föraren vet det. Han har naturligtvis ett starkt marknadsvärde.

- Både Alex och Emil (Krafth) är så dedikerade till Newcastle och att hjälpa klubben att växa. De är otroliga ambassadörer för Sverige.

Du känner givetvis till att det är spekulationer om Alexander Isaks framtid, vad hade det betytt om han försvann?

- Var snäll och sätt mig inte i ett svårt läge. Jag vill inte vara nära den typen av frågor som jag inte har att göra med.