Newcastle klart för ligacupfinal - Isak hyllas stort

Newcastle vann rond ett på Emirates Stadium med 2-0. Därmed var det fördel de svartvit-randiga när dubbelmötet i ligacupens semifinal vände till St James' Park under onsdagen.

De blev ett för stort försprång att ta igen för Arsenal - som aldrig var nära ett avancemang.

Men vi tar det från början.

I hemmalaget spelade Alexander Isak från start och han skulle komma att få en huvudroll. Matchen hann knappt börja innan det small bakom David Raya i "Gunners" mål. Det var i alla fall nog vad många trodde. Fyra minuter var spelat när Isak löpte sig fri i djupled och dunkade dit bollen i nät.

Men efter VAR-granskning dömdes fullträffen bort för offside. Nytt i ligacupen är att domarna ska kommunicera beslut tagna av VAR via arenans högtalarsystem, vilket Simon Hooper fick göra följt av burop från hemmapubliken.

Annons

- Det är första gången jag ser det. Vem skulle vilja vara domare!? Om du vill göra domarna med impopulära - få dem att annonsera ett bortdömt mål, sa expert Gary Neville i Sky Sports.

En stund senare var det dags igen. Då stod målet fast.

Alexander Isak sprang sig återigen till ett öppet skottläge, men den här gången träffade han stolpen. Returen gick ut till Jacob Murphy som enkelt kunde placera in 1-0 i öppen bur.

- Allt handlar om Isak där. Han leker med Arsenals mittbackar, sa Gary Neville.

- Vilket avslut av Isak och han har en del tur att bollen går ut i Murphys löpväg. Newcastle-forwarden (Isak) ser till att Saliba och Gabriel har det hett om öronen.

ESPN-journalisten James Olley var imponerad av svenskens insats så långt:

"Att se Isak göra det här mot Saliba och Gabriel bara fyra dagar efter det Saliba och Gabriel gjorde mot Haaland (trots att han gjorde mål) är något extra", skrev han på X.

Annons

Sky Sports expert Jamie Redknapp fyllde i:

- När Saliba och Gabriel spelar mot Isak är det som att de ser ett spöke.

Resultatet stod sig till halvtidsvilan men i början av andra halvlek kopplade Newcastle ett järngrepp om finalplatsen.

Arsenal slarvade på egen planhalva och tappade bollen i sin speluppbyggnad, vilket Anthony Gordon utnyttjade. Från ett öppet läge framför mål placerade han in 2-0.

Newcastle-supportrarna njöt av ledningen och passade på att pika "Gunners"-tränaren Mikel Arteta, som klagade på bollarna som används i ligacupen efter lagens första semifinalmöte.

"Mikel Arteta - it must be the ball (det måste bero på bollen)", sjöng fansen.

I slutminuterna byttes Isak ut och då fick han stående ovationer av hemmasupportrarna på St James' Park.

- Han har varit sylvass i kväll. Hans avslut är på en annan nivå, berömde förre Arsenal-spelaren Matt Upson i BBC.

Annons

Jame Redknapp i Sky Sports igen:

- Jag har aldrig sett Gabriel och Saliba så obekväma och det beror på Alexander Isaks kvalitet.

Newcastle vann till slut returen med 2-0, och semifinalmötet med sammanlagt 4-0. Därmed har Alexander Isak och hans lagkamrater säkrat en finalplats på Wembley senare i vår. Motståndet där blir antingen Tottenham eller Liverpool.

"The Magpies" har inte vunnit en inhemsk cuptitel sedan 1955 då de svartvit-randiga fick flyta FA-cuppokalen.

- Vilken briljant kväll för Newcastle, en klubb som desperat längtar efter en titel. De förtjänade segern. De stod för en väldigt bra prestation mot ett bra Arsenal-lag som egentligen aldrig hade någon chans i kväll, analyserar Gary Neville i Sky Sports efteråt.

Newcastle-stjärnan Anthony Gordon:

- Det känns fantastiskt. En suverän laginsats och vi vann. Man behöver aldrig tvivla på våra fans, de gör det så svårt för motståndarna och vi gjorde det på rätt sätt. Men det är viktigt att fortsätta vara ödmjuka. Finalen kommer att bli stor för oss men den är långt bort, säger han till Sky Sports.

Annons

Bruno Guimarães:

- Otrolig prestation av alla. Here we go, ytterligare en final för den här klubben och jag hoppas att vi kan vinna den här. Spelar vi så här kan vi drömma stort, säger brassen, och syftar på finalförlusten mot Manchester United för två år sedan.

- Det är en dröm för mig att vinna en titel med den här klubben. Sedan jag kom hit har jag alltid sagt att jag vill skriva in mig i historieböckerna här.

För Arsenal var det en mörk kväll på flera sätt. Förutom förlusten skadade sig stjärnyttern Gabriel Martinelli.

Startelvor:

Newcastle: Dúbravka - Trippier, Schär, Botman, Burn, Hall - Tonali, Guimarães - Murphy, Isak, Gordon.

Arsenal: Raya - Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly - Ødegaard, Partey, Rice - Martinelli, Havertz, Trossard.