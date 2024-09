Newcastles match mot Wimbledon skjuts upp

I morgon, tisdag, är det planerat att Newcastle ska möta League Two-laget AFC Wimbledon på bortaplan i ligacupen.

Men matchen kommer inte att spelas som tänkt.

Ett rejält regnoväder har dragit in över London och Plough Lane, Wimbledons hemmaarena, riskerar att svämma över. The Athletic-journalisten Chris Waugh rapporterar att Newcastle-tränaren Eddie Howe har ställt in sin presskonferens före matchen. I samma veva uppger Chronicle att mötet skjuts upp och att klubbarna diskuterar ett nytt speldatum.