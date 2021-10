Newcastles uppmaning till fansen: Sluta bära arabiska kläder

Den saudiarabiska investeringsfonden Public Investment Fond (PIF), som överses av landets kronprins Mohammed bin Salman, köpte nyligen Premier League-klubben Newcastle United för drygt 3,6 miljarder kronor.

När Newcastle tog emot Tottenham i den första hemmamatchen efter övertagandet firade flera av klubbens supportrar genom att bära traditionella arabiska kläder. Nu går Newcastle ut och uppmanar fansen att sluta med det.

"Newcastle United ber vänligt supportrar att avstå från att bära traditionell arabisk klädsel eller Mellanöstern-inspirerade huvudbonader om de inte vanligtvis använder sådan klädsel.", skriver klubben i ett uttalande på hemsidan.

Även om ingen i den nya ägargruppen, enligt Newcastle, kände sig kränkt eller förolämpad av fansens firande - och gesten tolkades som välkomnande - tillägger klubben att det finns en möjlighet att klädseln är kulturellt olämplig och riskerar att vara stötande mot andra.

#NUFC is kindly asking supporters to refrain from wearing traditional Arabic clothing or Middle East-inspired head coverings at matches if they would not ordinarily wear such attire.