Nildén målskytt för Brighton i ligacupen – svenskornas Chelsea enkelt vidare

Under kvällen spelades ny gruppspelsomgång av den engelska ligacupen. Både Amanda Nildéns Brighton and Hove Albion samt Jonna Andersson och Magdalena Erikssons Chelsea var i farten och bägge lagen tog stora segrar.

Nildén blev matchens första målskytt när Brighton till slut komfortabelt kunde slå London Bees med klara 5-0 på bortaplan. Svenskan skruvade läckert in bollen från kanten av straffområdet och fick in bollen via stolpen en stund innan halvtid, vilket betydde 1-0 i paus. Segern var Brightons tredje på fyra matcher i gruppspelet av ligacupen, vilket tar de upp på åtta poäng och ledning i Grupp B innan tvåan och trean Arsenal och Bristol möter varandra på torsdagen.

Chelsea hade en nästan lika stor seger när de vann med klara 5-1 mot Tottenham. Både Jonna Andersson och Magdalena Eriksson spelade hela matchen och Eriksson var inblandad i ett av målen, när hon slog en frispark i ribban som Bethany England kunde stöta in returen på. Vinsten var Chelseas fjärde raka, vilket också tar laget vidare till kvartsfinal av turneringen.

Lotta Ökvists Manchester United spelar sin fjärde match i cupen först på torsdagen, när de tar emot Leicester.