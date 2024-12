Nilsson om åren i Brighton - och MFF-kopplingen: "Alltid varit en dröm"

Tidigare Malmö FF-talangen Casper Nilsson, 21, är inne på sitt femte år på de brittiska öarna. 21-åringen lämnade MFF för Premier League-klubben Brighton & Hove Albion under 2020, och har sedan dess matchats flitigt med klubbens reservlag, samt fått träna med klubbens A-lag.

Inför den här säsongen var tanken att Nilsson skulle få seniorerfarenhet med en utlåning till Partick Thistle i skotska andraligan, men efter bara fyra matcher åkte han på en skada.

Nilsson berättar att det rörde sig om en ledbandsskada, men som inte krävde operation. Därmed har han redan kommit igång med träning igen hos Brighton med sikte på spel i början av 2025.

- Jag har börjat träna så smått igen senaste tiden i Brighton. Det har varit mycket rehab i gymmet och jag siktar på att kunna spela igen i januari. Om jag hade opererat mig hade jag säkert varit borta i fyra månader, så jag är glad över att jag slapp det, säger han till Fotbollskanalen.

Nilsson är besviken över skadan, men menar att det bara är att köra på.

- Tanken var att jag skulle gå dit, spela så många matcher som möjligt och jobba med den fysiska delen, försvarsspel och luftdueller. Jag skulle spela mycket fram till januari och få erfarenhet, säger han och fortsätter:

- Jag började bra och fick bra kredd från tränare och fans, men sedan kom skadan ganska tidigt. När jag satt på bänken under några matcher var jag egentligen skadad. Jag tränade på med smärta i ena knäet utan att jag visste vad det var, men sedan kom det till en punkt, där jag kände att något inte var rätt. Det gjorde ont. Det var en bra start, men tyvärr skadade jag mig. Det är en del av sporten och man får lära sig av det.

Lånet skrevs från början med Partick Thistle fram till nästa sommar, men i dagsläget är det ovisst vad som händer när han väl är redo för matchspel igen.

- Det är svårt att säga nu. Jag vill bara komma tillbaka och spela igen, säger han.

Nilsson har alltså varit hos Brighton i över fyra år, och är hittills väldigt nöjd med sin tid. Däremot var det inte givet att flytta utomlands som 16-åring. Det var en avvägning.

- Jag har lärt mig väldigt mycket och det har varit bra, men jag skulle inte säga att det var givet. Jag trivdes bra i Malmö, hade ett ungdomskontrakt och de trodde på mig. Därmed var det ett svårt beslut, men efter mycket övervägande och snack med mina föräldrar, så tänkte vi att jag skulle ta chansen, då man aldrig vet om man får den igen, säger han och fortsätter:

- Det har också känts bra och jag har trivts bra. Det är alltid svårt att svara på om det var ett bra beslut att sticka som så ung. Jag hade också kunnat kriga på i Malmö och försökt sikta på A-laget där, men jag har trivts bra och har utvecklats som både person och spelare, så jag är nöjd.

I Premier League-klubbar är det förstås väldigt svårt att nå hela vägen från akademi och reservlag till A-lag. Viktor Gyökeres tog exempelvis aldrig en startplats i Brighton, men är nu Guldbollen-vinnare, medan Yasin Ayari har slagit sig in i A-laget i höst efter två olika utlåningar.

Nilsson drömmer förstås om att debutera i Brightons A-lag med tanke på att han också tränat med högstaligalaget vid flera tillfällen genom åren.

- Det är bra att kriga på och ligga i. Förhoppningsvis lönar det sig i slutändan. Det är svårt att säga om det är här eller någon annanstans. Målet är att spela i de högsta ligorna. Jag märker att jag är nära, då jag får träna med dem. Det går inte att komma till en bättre nivå, så nästa steg är att spela i Premier League, men vi får se vad som händer.

Vad tror du om dina chanser till Premier League-debut framöver?



- Man ska alltid tro och drömma, men när och om det sker är svårt att säga. När man kommer till träningsanläggningen på morgonen vet man inte alltid vilka man ska träna med. En halvtimme innan träningsstart kan de säga att det blir träning med A-laget, så det är svårt att säga.

21-åringen har i dagsläget kontrakt med Brighton till nästa sommar och vet inte hur det blir gällande en förlängning alternativt en flytt till en ny klubb nästa år.

- Jag får ta det som det kommer. Det är svårt att säga nu.

Vad tror du är bäst för dig?

- Det bästa vore att slå sig in i en bra liga, spela vecka in och vecka ut för att sedan ta nästa steg. Det är svårt, som ungdomsspelare, att slå sig in i ett Premier League-lag, men vi får se vad som händer till sommaren. Jag vill inte spekulera för mycket, då jag inte vill ha för höga förväntningar, men man kan alltid drömma såklart.

Nilsson är öppen för det mesta och stänger inte dörren för allsvenskan.

- Det är svårt att säga, men det har absolut alltid varit en dröm att spela i Malmös A-lag någon gång. Jag är absolut öppen för allsvenskan, men jag vill helst vara ute i Europa lite till. Det kan samtidigt gå snabbt med bra säsonger i allsvenskan och sedan ut i Europa igen. Jag är öppen för det mesta.

21-åringen följer MFF på distans, och har flera kopplingar till den regerande mästaren.

- Jag följer så mycket jag kan när jag har tid och det passar. Hela familjen och farfar är Malmö FF och jag har kollat på dem sedan jag var liten. Det var också en dröm som ung pojke att komma och spela i Malmö. Jag och Hugo Larsson pendlade en del ihop från Ystad till Malmö under ungdomsåren, och jag har även spelat med Hugo Bolin i Malmö och varit med Sebastian Nanasi i landslaget. Det är några stycken.

Nilsson har just nu fokus på att bli helt återställd, och sedan finns det ett tydligt mål.

- Målet är att bli en etablerad A-lagsspelare någonstans i Europa och spela vecka in och vecka ut. Efter det får det andra komma av sig självt.