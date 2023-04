Nottingham dementerar: Behåller tränaren Steve Cooper

Steve Cooper var mannen som ledde Nottingham Forest upp i Premier League inför säsongen. Men trots en värvningskavalkad under sommaren kämpar laget fortfarande för sin existens i den engelska högstaligan, något som har skapat spekulationer kring Coopers framtid i klubben. Så sent som under onsdagen uppgav flera brittiska medier att klubben var på väg att sparka 43-åringen.

Men nu går klubben ut och dementerar uppgifterna om att man letar efter en ersättare på tränarposten.

- Ingen förnekar att vi är i en svår situation i Premier League, men vi vill få ett slut på spekulationerna och den falska rapporteringen i media och fastslå att Steve Cooper förblir vår tränare, skriver klubben.

Beslutet kan ses som anmärkningsvärt, med tanke på den höga tränaromsättningen i ligan. Men det är ett steg för att kunna bibehålla fokus i kampen om nytt kontrakt.

- Nu är det dags för alla i klubben, från oss ägare till styrelsen, våra supportrar, personal, tränare och spelare, att komma samman och kämpa för vår status i Premier League. Det kan inte finnas distraktioner, rykten och spekulationer, skriver klubben vidare i pressmeddelandet.

Efter 29 spelade matcher ligger Nottingham på 17:e plats i Premier League, framför jagande Bournemouth på målskillnad. Laget ställs mot formstarka Aston Villa i den kommande omgången.