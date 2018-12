NU: United kvitterar - Ander Herrera klackar in 2-2

Manchester United kryssade i senaste ligaomgången mot Crystal Palace (0-0). Nu ska klubben försöka fixa tre poäng borta mot Southampton. United tvingas dock klara sig utan Victor Nilsson Lindelöf, som ådrog sig en skada i matchen mot Palace.

Jose Mourinho gjorde en rockad u startelvan och bland annat petades Anthony Martial. Noterbart i elvan var också att Nemanja Matic startade som mittback och att Scott McTominay fick förtroende från minut ett.

Inledningsvis hade Romelu Lukaku en fin möjlighet att ta ledningen, men det försöket parerade Alex McCarthy i Southampton-målet.

Sedan kom chocken för United. Southampton ställde i den 13:e minuten om och bollen hamnade hos Stuart Armstrong ute till höger. Skotten tog emot och borrade in 1-0 i den bortre gaveln.

Bara minuter senare blev Manchester Uniteds uppförsbacke än brantare. Southampton fick frispark en liten bit utanför bortalagets straffområde. Cedric stegade upp till bollen, skruvade den över muren och in i mål. Därmed hade hemmalaget en 2-0-ledning.

United reducerade i den 35:e minuten. Marcus Rashford höll fast bollen på den offensiva planhalvan och serverade Romelu Lukaku som kom framrusandes. Belgaren gjorde inget misstag och tryckte dit reduceringen, 2-1.

Kort därefter utjämnade även Manchester United - och det var Marcus Rashford som låg bakom det målet också. Engelsmannen spelade in från höger in i straffområdet. Där fanns Ander Herrera som klackade in kvitteringen.

Startelvor:

Southampton: McCarthy - Valery, Yoshida, Vestergaard, Stephens, Cédric - Lemina, Hojbjerg - Obafemi, Armstrong, Redmond.

Manchester United: De Gea - Young, Jones, Matic, Shaw - McTominay, Fellaini, Ander Herrera, Pogba - Rashford, Lukaku.