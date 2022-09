Ny Haaland-succé bäddade för City-seger - Collins utvisad efter galen tackling på Grealish

I sin senaste Premier League-match spelade Manchester City något överraskande oavgjort mot Aston Villa (1-1). Under lördagen var man därmed ute efter att hitta tillbaka till segerspåret, där man brukar hålla till, när man reste till Molineaux Stadium för att ta sig an Wolverhampton.

Inför matchen hade City-stjärnan Jack Grealish fått kritik för att han inte bidragit med tillräckligt mycket poäng sedan sin flytt till den regerande Premier League-mästaren förra sommaren, en flytt som kostade City över en miljard kronor.

Pep Guardiola tog sin spelare i försvar inför matchen:

- Vi köpte inte honom för hans otroliga statistik i Aston Villa. Självklart vill jag att han ska göra mål och assist, men det handlar inte om det. Det handlar om att bidra och hjälpa sina lagkamrater bli bättre. Jag är mer än nöjd med det han bidrar med. Det är bara en tidsfråga innan han hittar tillbaka till det momentum han hade under säsongsinledningen, sa City-tränaren till The Guardian.

Och så rätt han hade. Matchen hade knappt hunnit sparkas igång på Molineaux innan Grealish hade gett City ledningen. Kevin De Bruyne fick till ett svepande inlägg in i Wolves straffområde, som Erling Haaland precis missade att få foten på. Bollen gick vidare mot bortre stolpen och där dök Grealish upp och petade in 1-0 till Manchester City.

En kvart senare hade City utökat, och ja, du gissade rätt vem som gjorde det: Erling Haaland. Norrmannen riktade ett lurigt avslut mot mål från straffområdeskanten och José Sa i Wolves-målet blev grundlurad. Haalands elfte Premier League-mål var ett faktum.

Med dryga halvtimmen spelad gick det från illa till mardröm för Wolverhampton. Mittbacken Nathan Collins skulle rensa undan en boll på mittplan, men missade bollen och satte hela sulan i magen på Grealish, som föll till marken i smärtor. Collins fick direkt syna det röda kortet och Wolves fick slutföra de sista 60 minuterna med en man mindre.

"Det där är en horribel tackling från Collins", skriver Sky Sports Adam Bate på plats på Molineaux Stadium.

Trots ett manövertag under hela andra halvlek så fick City bara in ett mål till. De Bruyne fick återigen måtta inlägg och denna gång hittade det Phil Foden vid den främre stolpen och stötte in slutresultatet 3-0 till Manchester City.

3-0-segern innebär att City klättrar upp i serieledning i en haltande Premier League-tabell. Arsenal kan återta serieledningen om man besegrar Brentford i söndagens Londonderby, men tills dess är Pep Guardiola och company tabelletta. Wolves, i sin tur befinner sig på 16:e plats.

- Jag borde göra fler mål och assist. Det enda som finns att göra är det (för att börja leverera). Det kommer finnas de som pratar om att jag köptes för mycket pengar men om du tittar på min karriär gjorde jag inte många mål och assist i Aston Villa heller, säger Grealish till BT Sport och fortsätter prata om stödet från sin tränare:

- Pep är briljant. Jag får tacka honom att han gav mig en chans efter onsdagens match, jag hade inte min bästa match då.

Startelvor:

Wolves: Sa - Jonny, Collins, Kilman, Ait-Nouri - Nunes, Neves, Moutinho - Neto, Podence, Guedes.

Manchester City: Ederson - Stones, Akanji, Dias, Cancelo - De Bruyne, Rodri, Silva - Foden, Haaland, Grealish.