Ny missräkning för Tottenham - föll mot Newcastle och tappar i tabelltoppen

Tottenham föll i onsdags tungt med 2-0 på Old Trafford mot Manchester United. Det innebar att man tappade häng på Manchester City och Arsenal i tabelltoppen.

När Newcastle kom på besök till Tottenham Hotspur Stadium under söndagen ville därför hemmalaget stoppa blödningen. Man behövde studsa tillbaka till segerspåret, men det var lättare sagt än gjort.

Med ungefär en halvtimme på matchklockan slog Fabian Schär en passning i djupled från egen backlinje. Callum Wilson löpte efter bollen och samtidigt kom Tottenham-målvakten Hugo Lloris utrusande. Lloris nådde först till bollen men fullföljde sedan sin löpning och sprang in i Wilson, föll till marken, och bollen hamnade löst. Wilson, som fortfarande stod upp, snodde därefter åt sig bollen och lobbade den över Tottenham-försvaret till 1-0.

- Callum Wilson bara står där, jag tror inte ens att han försöker gå in mot Lloris. Det är ett kontroversiellt mål, men det måste stå kvar. Lloris borde egentligen bara tryckt till Wilson för att få honom ur vägen, säger BBC:s expert Clinton Morrison, som tidigare spelat i Crystal Palace.

Innan halvtid utökade sedan Miguel Almiron gästernas ledning. Paraguayanen stal bollen från Ryan Sessegnon, tog sig förbi Ben Davies och rullade sedan in 2-0 under Lloris. Ett resultat som stod sin in i halvtid.

- Tottenham kan inte klaga, det har inte ens varit i närheten. Newcastle har varit det bättre laget och förtjänar den här ledningen. Nick Pope har tvingats till några svettiga räddningar, men det är åtta spelare bortsett från Harry Kane och Heung-Min Son som måste höja sig. Det var likadant i veckan mot Manchester United, men beröm till Newcastle – de har varit otroligt bra, säger Morrison.

I inledningen av den andra halvleken fick Tottenham liv i matchen igen, när Harry Kane nickade in 1-2-reduceringen på hörna. Davison Sanchez nickskarvade och Tottenham-kaptenen kastade sig fram för att nicka in bollen i mål.

Tottenham inledde därefter en forcering. Man tryckte tillbaka Newcastle i sin jakt på ett kvitteringsmål, men efter att Antonio Conte bytt in Ivan Perisic och Lucas Moura i stället för Ryan Sessegnon och Oliver Skipp med timmen spelad tappade man intensiteten i forceringen.

Hemmalaget lyckades inte få in något kvitteringsmål, utan Newcastle höll undan och tar med sig tre poäng hem till nordöstra England. Segern innebär dessutom att man nu skuggar Tottenham i Premier League-tabellen med sina 21 poäng, två poäng bakom Tottenhams 23.

Både Alexander Isak (Newcastle) och Dejan Kulusevski (Tottenham) missade matchen på grund av skador.

Startelvor:

Tottenham: Lloris - Sanchez, Dier, Lenglet - Emerson, Skipp, Bissouma, Bentancur, Sessegnon - Kane, Son.

Newcastle: Pope - Trippier, Schär, Botman, Burn - Longstaff, Guimarães, Joelinton - Almiron, Wilson, Willock.