Ny planincident: Vieira sparkade omkull instormande Everton-supporter

Everton har säkrat nytt Premier League-kontrakt efter att ha vänt ett 2-0-underläge till seger med 3-2 mot Crystal Palace i andra halvlek. Efter slutsignal stormade supportrar till Merseysidelaget planen för att fira det säkrade kontraktet, och då utspelade sig tråkiga scener.

Spelare och tränare till båda lagen hamnade mitt bland de instormande supportrarna. I ett klipp som har cirkulerat på sociala medier syns ett Everton-fan filma när han hånar Crystal Palaces huvudtränare Patrick Vieira, som svarar med att sparka ner häcklaren.

- Jag har inga kommentarer om händelsen, sa Patrick Vieira efteråt enligt Sky Sports.

Enligt Sky Sports har varken klubbarna eller FA, Englands fotbollsförbund, velat kommentera händelsen.

Everton-tränaren Frank Lampard tonar dock ner det hela:

- Jag känner för Patrick. Jag kunde inte nå fram till honom (för att skaka hand) efter slutsignal på grund av reaktionen. Han sprang över planen framför våra fans men det fanns inga problem, säger Lampard enligt Sky Sports, och utvecklar för ESPN:

- Det var ren lycka från våra fans som stormade planen efter att vi hade undvikit nedflyttning. Om det görs på rätt sätt, låt dem stanna på planen, låt dem ha sin stund. Så länge de uppför sig är det inga problem.

Under veckan har flera problem med planstormare uppstått i England. Nyligen dömdes en supporter till fängelse för att ha skallat Sheffield Uniteds lagkapten Billy Sharp tidigare i veckan, och i går fick Swindon-spelare sydda sig mot Port Vale-fans som stormat planen efter en play off-match i League Two.

Patrick Vieira has been filmed in an altercation with an Everton fan on the pitch at Goodison Park during tonight’s pitch invasion. pic.twitter.com/MOliWvsSHJ