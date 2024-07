Nya regelverket kan rita om den engelska fotbollskartan: "Det kommer bli en jämnare liga"

Deadline day har blivit ett välkänt fenomen inom den moderna fotbollen. Dagen då det internationella övergångsfönstret stänger tenderar att bli händelserik då klubbar gör allt i sin makt för att lyckas lösa förstärkningar i sista stund.

Bland ligorna där det spenderas störst pengar finns Premier League, men faktum är att ett nytt datum har hamnat i blickfånget som en ”inofficiell deadline day” – den 30 juni.

Anledningen till detta är att Premier Leagues PSR-regler säger att klubbarna inte får förlora mer än 105 miljoner pund, cirka 1,42 miljarder kronor, under en treårsperiod. Då det ekonomiska nyåret äger rum den 1 juli har således den 30 juni blivit en viktig del för att klubbarna ska kunna balansera böckerna och undvika reprimander.

PSR-reglerna (profitability and sustainability rules) upprättades för att främja ekonomisk hållbarhet bland klubbarna. Under de senaste säsongerna har de aktualiserats allt mer och en av personerna som har följt utvecklingen på nära håll är The Guardian-journalisten Ed Aarons.

- Det här regelverket har hängt över klubbarna under de senaste säsongerna där vi har sett flera klubbar bestraffas. Premier League har varit under stor press för att bevisa att man klarar av att sköta ekonomin på ett mer hållbart sätt, säger Aarons till Fotbollskanalen.

Under den gångna säsongen hamnade regelverket i blickfånget då både Everton och Nottingham Forest bestraffades med poängavdrag för överträdelser. Aarons vittnar om hur han upplever att Premier League har tagit ett krafttag för att se till att reglerna följs.

- Poängavdragen var något som vi aldrig har sett förut. Det var först Everton, sen Forest och sen var det Everton igen. De tar i med hårdhandskarna för att bli av med överträdelserna och detta ledde till att det var flera klubbar som behövde balansera sina böcker i slutet av juni för att undvika framtida bestraffningar.

- I år var det speciellt eftersom den 30 juni var en söndag och det är ingen bankdag. Detta ledde till att stressen blev ännu större för många klubbar som var i behov av försäljningar för att hålla sig inom ramen.

Det var alltså bråda tider för Premier League-klubbarnas sportsliga ledningar under slutet av juni. Ett exempel var att det under månadens fyra avslutande dagar spenderades 250 miljoner pund, cirka 3,39 miljarder kronor, på spelarvärvningar. Detta var mer än under hela januarifönstret.

Ytterligare en aspekt kring PSR-reglerna är försäljningar av egenfostrade spelare, som har blivit en vital del för att hålla sig inom ramverket. Anledningen till detta är att en försäljning av en egenfostrad spelare räknas som ren vinst och således kan balansera upp andra typer av utgifter.

- De egenfostrade spelarna har blivit väldigt viktiga. Om man har varit i klubbens ungdomsakademi i mer än fem år och sedan säljs räknas det som ren vinst. Det har exempelvis varit prat om Conor Gallagher – som ser ut att bli kvar. Han har pekats ut som en viktig bricka för att hjälpa Chelsea, som har spenderat enorma summor på spelarvärvningar och har legat i riskzonen för att straffas.

Den smått bisarra situationen i slutet av juni har också öppnat upp för att just egenfostrade spelare säljs för stora summor mellan klubbar som riskerar bestraffning. På så sätt kan klubbar hjälpa varandra genom att köpa spelare som genererar ren vinst enligt PSR-statuterna för stora summor. Ett exempel på detta var när Newcastle sålde relativt oprövade Elliot Anderson till Nottingham för en transfersumma som enligt Fabrizio Romano landade på 35 miljoner pund, ungefär 470 miljoner kronor.

Detta har i föranlett diskussioner kring att klubbarna blåser upp transfersummor, något som exempelvis Juventus tidigare har straffats för.

- Det kommer bli väldigt svårt för Premier League att bevisa att klubbarna blåser upp transfersummorna. I dagens fotboll är summorna för det första väldigt stora, samtidigt som många värvningar görs baserat på ren potential.

Är det realistiskt att tro att detta kan leda till någon bestraffning?

- Jag vet att Premier League kommer att titta på det och undersöka det. Men det är väldigt lätt för klubbarna att påstå att de anser att den summa som de har betalat är det faktiska värdet, så det är väldigt svårt att bevisa något, förklarar Aarons.

Förutom Everton och Nottingham Forest som bestraffades under den gångna säsongen har det även varit press på Chelsea, Aston Villa, Leicester och Newcastle att balansera böckerna för att undvika reprimander på sistone.

Det är dock inte bara dessa klubbar som berörs. Aarons lyfter upp ett exempel som kan få påverkan på Alexander Isaks framtida hemvist.

- Arsenal berörs också av detta. Vi vet om att de egentligen har pengarna för att köpa Alexander Isak och Newcastle hade verkligen kunnat ha nytta av att få in de pengarna med tanke på deras PSR-situation. Trots detta tror jag inte att en affär är aktuell på grund av reglerna, säger Aarons och fortsätter resonemanget:

- Arsenal spenderade 105 miljoner pund, cirka 1,4 miljarder kronor, på Declan Rice förra sommaren. Detta begränsar dem under denna treårsperiod där de inte kan göra stora värvningar och samtidigt balansera sina böcker tillräckligt för att undvika bestraffning.

Det är inte bara Alexander Isak som kan komma att påverkas av regelverket. Aarons menar att det troligtvis får en påverkan på transfermarknaden i stort.

- Jag tror att hela transfermarknaden kommer att sakta ner ganska mycket. Jag tror att värvningar för 50-60 miljoner pund kommer att bli de största under de kommande fönstren. Det är fortfarande väldigt mycket pengar, men det är inte på riktigt samma nivå som tidigare.

Det gällande regelverket har alltså en stor påverkan på Premier League-klubbarna. I våras stod det även klart att Premier League kommer att uppdatera regelverket, vilket gör att spelfältet kommer att jämnas ut i större utsträckning.

- Det är ett ganska konstigt år. En del av de nya reglerna har redan implementerats, men från och med säsongen 2025/26 kommer klubbar som är med i Europa-spelet ha möjlighet att spendera 70 procent av deras inkomst per år, samtidigt som övriga Premier League-klubbar får spendera 85 procent. Det kommer bli intressant eftersom det jämnar ut ligan då lag som exempelvis Brentford får en större budget, säger Aarons och summerar:

- Många var i chock när det började delas ut poängavdrag eftersom det inte hör till vanligheterna. Dagens system gynnar de stora klubbarna, men det nya regelverket gör att det kommer att bli mer rimliga summor och en jämnare liga.