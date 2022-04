Nya succén: Jansson hyllad av Alan Shearer

Pontus Jansson stod för avgörande målet i Brentfords vinst mot Watford, och blev därefter rosad av före detta Premier League-spelaren Garth Crooks.



Nu hyllas han av ännu en PL-legend, nämligen Newcastles gamle skyttekung Alan Shearer. Engelsmannen har gett en plats åt Jansson i sin elva, bland stjärnor som Bukayo Saka, Kevin De Bruyne och Bruno Guimarães.



I Brentfords senaste match stod svensken för ännu en fin insats, då laget kryssade mot Tottenham. De rödvita är därmed obesegrade i fyra raka matcher, och har tagit sig upp till en 12:e plats i ligan.







💫 @alanshearer's Team of the Week is here 💫