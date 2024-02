Nytt Chelsea-fiasko - fansen sjöng om Abramovitj

Chelsea är på väg att göra en rejäl fiaskosäsong i Premier League.

På söndagen föll Mauricio Pochettino och hans mannar med 4-2 mot Wolverhampton hemma på Stamford Bridge. Ett resultat som innebär att "The Blues" endast har mäktat med att skrapa ihop 31 poäng hittills.

Serieledaren Liverpool toppar exempelvis tabellen med 20 fler, i skrivande stund.

Ett stort fiasko för Chelsea, som har spenderat omkring tolv miljarder (!) på nyförvärv sedan ägarbytet för 1,5 år sedan. Investeringar som har lett till en elfte plats i ligan i avskastning.

I samband med söndagens förlust mot Wolves blev laget utbuat av sina egna supportrar vid flera tillfällen under matchen. Enligt The Telegraph sjöng fansen dessutom positivt laddade sånger om den ryske ex-ägaren Roman Abramovitj och ex-tränaren José Mourinho, som båda skördade framgångar under deras tid i klubben.

Annons

Chelsea är sedan tidigare under utredning för affärer som gjordes under just Abramovitjs ledning. Det hela rör betalningar till ryska parter, som inte var involverade i de berörda övergångarna.

Drygt en timme efter slutsignal mötte Pochettino media:

- Ingen av oss är tillräckligt bra just nu. Det är verkligheten. Det gäller mig också. Vi visade i dag att vi inte är tillräckligt bra. För tillfället lever vi inte upp till klubbens historia, det är sanningen. Vi måste acceptera det och vara kritiska. Men vi kommer inte att ge upp, säger Chelsea-tränaren enligt Football London.

- Jag är bara människa. Självklart är det här ingen rolig situation att vara i. Men jag måste acceptera det. I en klubb som Chelsea, med förväntningarna som finns, måste jag acceptera det. Förväntningarna på oss är enorma och det har gjort det svårt för spelarna.

Annons

Han fortsätter:

- Fansen är väldigt viktiga och jag tycker synd om dem. Jag vill be om ursäkt till våra supportrar. Vi är lika besvikna som dem. Men vi måste fortsätta att kämpa tillsammans till slutet.