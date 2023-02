Nytt poängtapp för Arsenal - Brentford klarade kryss

Arsenal hade stort bollinnehav hemma mot Brentford inledningsvis men matchens första riktigt heta målchans skapade gästerna.

Mbuemo och Toney kombinerade med varandra och den senare träffade ribban från ett öppet läge i straffområdet.

Men den första halvleken slutade mållöst.

I den andra halvleken kom Leandro Trossard in för Gabriel Martinelli och det skulle bli ett lyckat drag från Arteta. Efter 65 minuters spel kombinerade först Saka och Ødegaard med varandra innan Saka skickade in inlägget som Trossard stötte in i ett öppet mål.

- Arsenal har höjt tempot i den andra halvleken och där kommer belöningen. Trossard dyker upp på den bakre stolpen och kan stöta in Sakas perfekta inlägg, säger Sky Sports David Richardson.

ANNONS

- Han kunde verkligen inte missa men hans rörelsemönster var perfekt.

Trossard hade bara varit på plan i fyra minuter innan han såg till att Arsenal tog ledningen.

Men glädjen blev kortvarig för Arsenal, Brentford lyfte upp laget på en fast situation och efter ett kaotiskt händelseförlopp där Arsenal såg virriga ut i försvaret landade bollen hos Ivan Toney som nickade in 1-0.

Ivan Toney sprang i sitt firande ut till bänken där han höll upp en tröja där det stod: "Vi är alla med dig, Sergi" och ett hjärta.

Sergi Canos lämnade Brentford för spel i Olympiakos på lån inför säsongen och Brentford visade sitt stöd till spanjoren vars mamma har gått bort.

Matchen slutade också 1-1 och Arsenal tappade poäng för andra raka matchen.

Startelvor:

Arsenal: Ramsdale - White, Saliba, Gabriel, Zinchenko - Odegaard, Partey, Xhaka - Saka, Nketiah, Martinelli.

ANNONS

Brentford: Raya - Roerslev, Ajer, Pinnock, Mee, Henry - Janelt, Nörgaard, Jensen - Mbuemo, Toney.