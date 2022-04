Oavgjort stormöte i England - fortsatt jämnt i titelstriden

Inför matchen offentliggjordes Manchester Citys och gästerna Liverpools startelvor. Värt att nämna är det faktum att Citys Jack Grealish och Riyad Mahrez inleder på bänken. I Liverpool startar exempelvis portugisen Diogo Jota.

Utan de välkända herrarna Grealish och Mahrez kunde dock Manchester City spräcka nollan. Det var efter en snabbt slagen frispark som belgaren Kevin De Bruyne kunde ta fram bollen mot mål och avlossa ett skott som tog på Liverpool-backen Joel Matip och gick in i mål bakom keepern Alisson.

Hemma på Etihad Stadium blev dock glädjen inte långvarig för City-spelarna. Trent Alexander-Arnold serverade nämligen bollen till nämnde Jota, som kunde skicka in kvitteringen. Även den offensive Liverpool-pjäsens balja gick via motståndarben och in i mål.

ANNONS

Strax därefter var Ederson nära att bjuda Liverpool på ett ledningsmål. Vid en inspark tappade han kontroll på bollen, samtidigt som Jota kom mot honom. Bollen rullade då mot mållinjen, men i sista sekund lyckades han rädda upp sitt misstag och få i väg bollen från eget straffområde.

I den 37:e minuten skulle däremot repliken från City-håll komma. Diogo Jotas landsman, portugisen Joao Cancelo, slog ett precist inlägg som Gabriel Jesus kunde stöta in från nära håll.

I den andra halvleken fortsatte målkalaset. Men den här gången var det gästerna som var i farten, då Mohamed Salah frispelade lagkamraten Sadio Mané i den 46:e minuten. Han placerade, å sin sida, säkert bollen i mål. Avslutet var nästintill otagbart för en utrusande Ederson i City-målet.

Därefter föll inga fler mål, vilket gjorde att drabbningen slutade oavgjort, 2-2. Således toppar fortsatt Manchester City Premier League med en poäng mer än Liverpool.

ANNONS

- För att vara ärlig tycker jag att vi var utmärkta. Sättet vi spelade på var väldigt bra och vi borde gjort fler mål. Det är vad det är. Det var en fantastisk match, säger Kevin De Bruyne till Sky Sports efter matchen.

Den belgiske landslagsmannen betonar på nytt att hans lag gjorde en god insats, men menar samtidigt att den andra akten inleddes på ett undermåligt sätt.

- Sättet som andra halvlek började är en besvikelsen. Jag tycker att vi spelade bra och skapade tillräckligt många chanser för att vinna matchen.

Startelvor:

Manchester City: Ederson - Walker, Stones, Laporte, Cancelo - Silva, Rodri, De Bruyne - Foden, Jesus, Sterling.

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Thiago - Salah, Jota, Mané.