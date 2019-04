Offficiellt: Gyökeres skriver treårskontrakt med Brighton

Viktor Gyökeres, 20, slog igenom i Brommapojkarna när laget tog steget upp till allsvenskan inför förra säsongen. Sedan lämnade anfallaren Stockholmsklubben för spel i Premier League-klubben Brighton & Hove Albion, men har mestadels matchats i klubbens U23-lag sedan dess, men med ett par matcher i klubbens A-lag.

Nu meddelar Brighton att Gyökeres har skrivit på ett nytt kontrakt med klubben över tre år, fram till sommaren 2022.

- Jag är väldigt glad över att skriva ett nytt kontrakt och det känns bra att ha det klart. Jag är glad över att klubben vill att jag ska stanna. Jag tycker om den här klubben och det känns som att de tror på mig, säger han i en kommentar på klubbens hemsida.

- Jag vill göra mitt bästa för att visa att jag kan göra bra saker här. Jag flyttade till ett annat land med ett annat språk, så det har förstås varit annorlunda gentemot Sverige, men jag har anpassat mig bra, fortsätter han.

Gyökeres vill under nästa säsong utvecklas än mer.

- Jag vill göra det bättre nästa säsong än under det här året. Jag vill självklart spela i A-laget, men jag får jobba hårt under försäsongen, så får vi se vad som händer och vad som är bäst för mig, säger han.

Gyökeres är den här säsongen noterad för fem A-lagsmatcher, fyra i FA-cupen och en i ligacupen under den här säsongen i England. Anfallaren var även en del av svenska landslagets januariturné och kom till spel i landskamperna mot Island och Finland.

✍️ Speaking after signing his new three-year contract...



💬 “I’m really happy to sign a new deal and it feels good to have it all done. I’m happy that the club wants me to stay here — I like this club and it feels like they believe in me."#BHAFC 🔵⚪️