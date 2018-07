Officiellt: Affären igenom - Mahrez blir Citys dyraste någonsin

Riyad Mahrez har under en längre tid varit aktuell för Manchester City, då spelaren i vintras bland annat träningsstrejkade för att få en flytt igenom - men till ingen nytta.

Nu är affären dock klar, och Mahrez ansluter till Manchester City i sommar. Kontraktet är skrivet på fem år, och sträcker sig till sommaren 2023.

- Det har varit en fröjd att se dem spela. Pep (Guardiola, tränare) vill spela anfallsfotboll, vilket är perfekt för mig, och Citys insatser förra säsongen var outstanding. De omdefinierar den engelska fotbollen och jag vill vara en del av det. Jag tror att vi kan vara framgångsrika de kommande åren och jag tror att jag kan utvecklas under Pep, säger Mahrez i en kommentar på Citys hemsida.

Enligt tidigare uppgifter i ansedda The Guardian blir Mahrez Citys dyraste värvning genom tiderna, med en grundsumma på 60 miljoner pund plus ytterligare 15 miljoner pund i bonusar (totalt motsvarande runt 870 miljoner kronor). Även flera andra engelska medier skriver att Citys grundsumma för värvningen är 60 miljoner pund. Citys tidigare dyraste värvning var den av Aymeric Laporte i januarifönstret, som uppges ha kostat 60 miljoner pund, runt 695 miljoner kronor.

Enligt Mirror får Mahrez en lön på 200 000 pund i veckan i City, drygt 2,3 miljoner kronor.

Mahrez kommer att spela i nummer 26 i City.

Mahrez kom till Leicester från Le Havre 2014, och har sedan dess gjort 48 mål och 38 assist på 179 matcher för klubben.

The best things come to those who wait… 🕘#welcomeriyad to Manchester City! 💙 #mancity pic.twitter.com/lLjJZrz4J0