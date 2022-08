Officiellt: Alex Telles lämnar Manchester United - lånas ut till Sevilla

Sevilla lånade tidigare under sommarfönstret ut Ludwig Augustinsson till Aston Villa.

Nu har Sevilla gjort klart med ett lån från Premier League och närmare bestämt Manchester United. Alex Telles ansluter till Sevilla på ett säsongslångt lån.

Transfer-experten Fabrizio Romano uppger att Sevilla kommer betala 2 miljoner euro (motsvarande cirka 22 miljoner kronor) av Telles lön. Om det finns en köpoption eller inte skriver inte Romano något om, inte heller klubbarna.

Manchester United har utöver Luke Shaw värvat in Tyrell Malacia från Feyenoord, som alla tre hade konkurrerat om samma plats i fall Telles inte lämnat klubben.

Alex Telles kontrakt med Manchester United går ut sista juni 2024.

🚨 We have reached an agreement with @ManUtd to sign @AT13Oficial on a season-long loan! 🇧🇷