Officiellt: Alexander-Arnold skriver långtidskontrakt med Liverpool

Trent Alexander-Arnold, 20, är given i Liverpools startelva. Under årets säsong har högerbacken haft en del problem med skador, men ändå gjort 17 matcher i Premie League.

På lördagen meddelar Liverpool att ytterbacken har skrivit på ett nytt avtal som sträcker sig till sommaren 2024.

- Jag är i extas och är väldigt stolt. Jag känner mig ärad över att ha det stöd och tillit som jag har fått av klubben när de erbjudit mig detta kontrakt, säger Alexander-Arnold till klubbens hemsida.

- Det var inga tvivel för mig att skriva på och förlänga min tid i klubben. Förhoppningsvis kan vi uppnå många framgångar under de kommande åren.

Alexander-Arnold är fostrad i Liverpools akademi och kom till klubben som sexåring.

"I’m ecstatic and really proud" ❤️@trentaa98 has signed a new long-term contract with the Reds...https://t.co/ZU7lsKR7r2