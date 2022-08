Officiellt: Alexander Isak till Newcastle för rekordsumma

LÄS MER: LISTA: Sommarfönstrets 15 dyraste övergångar i Europa

Den tidigare AIK-spelaren Alexander Isak, 22, har sålts av sin spanska klubb Real Sociedad. Köpare: Newcastle United, som hösten 2021, fick en ny ägare i form av den saudiska statliga investeringsfonden (PIF).

Det saudiska övertagandet har inneburit helt andra ekonomiska muskler för klubben - vilket blivit tydligt nu då man öppnat den stora plånboken och köpt loss Alexander Isak. Enligt uppgifter till den baskiska lokaltidningen El Diario Vasco ligger övergångssumman initialt på 70 miljoner euro (drygt 740 miljoner svenska kronor), en summa som dock kan öka till 75 miljoner euro (drygt 790 miljoner svenska kronor).

Transferjournalisten Fabrizio Romano å sin sida skriver att summan ligger på 65 miljoner euro (drygt 686 miljoner kronor), vilket kan öka till 70, drygt 740 miljoner kronor. "La Real" ska även ha förhandlat in en vidareförsäljningsklausul i avtalet.

Det är Real Sociedads dyraste försäljning genom tiderna, och Newcastles största värvning någonsin.

- Jag är glad över att det är klart. Det var ett stort, stort beslut för mig men det är ett beslut som jag är väldigt glad över. Det är en fantastisk, historisk klubb som jag tror att alla skulle vilja spela för, med otroliga fans. De var en stor del till varför jag kom hit - men också klubbens projekt vilket jag verkligen tror på, säger Isak till Newcastles hemsida.

- Du vill alltid veta hur ett lag spelar när du går dit. Jag anser att Newcastle spelar en väldigt attraktiv fotboll och jag vill vara en del av del.

Alexander Isak, som enligt The Guardian har skrivit på ett sexårskontrakt, blir alltså Newcastle dyraste nyförvärv genom tiderna.

- Jag vet inte vad jag ska säga om det. Jag spelar bara min fotboll och gör mig bästa, de delarna är för alla andra att ta hand om. Men självklart kommer det (rekordsumman) med ett ansvar och jag kommer göra mitt bästa och ge allt för klubben och för att vi ska uppnå våra mål, säger han.

Newcastle huvudtränare Eddie Howe är nöjd med rekryteringen av Alexander Isak:

- Jag är väldigt exalterad över att Alexander har valt att ansluta till oss. Han är en enastående talang som är kapabel att bidra stort till laget. Tekniskt är han väldigt bra, med en mix av egenskaper som kompletterar oss. Men han är också i en bra ålder för att växa med klubben, säger Howe.

Utifrån Diario Vascos uppgifter om övergångssumman får AIK runt 13 miljoner kronor i så kallad solidaritetsersättning för åren han tillhörde den allsvenska klubben.

Enligt den engelska tidningen The Guardian får Isak nu 120 000 pund, drygt 1,5 miljoner kronor i veckan. Enligt den spanska tidningen Mundo Deportivo tredubblar därmed svensken sin lön från Real Sociedad.

Alexander Isak inledde karriären i AIK innan han såldes för runt 100 miljoner kronor till tyska Dortmund. I den tyska klubben lossnade det dock aldrig riktigt och efter en utlåning till Willem II bar det därefter av till Spanien och Real Sociedad. Väl där har det gått bättre och på 132 matcher i den spanska klubben har Isak noterats för 44 mål.

✍️ Newcastle United are delighted to announce the signing of Alexander Isak from Real Sociedad.



Welcome, Alex! 🇸🇪⚫️⚪️