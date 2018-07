Officiellt: Alisson klar för Liverpool - blir dyrast någonsin

Den brasilianske målvakten Alisson slog igenom med dunder och brak den förra säsongen i Roma. I Champions League-semifinalisten imponerade 25-åringen stort och har kopplats ihop med bland annat Real Madrid, Liverpool och Chelsea.

Nu står det klart att det blir en flytt till Liverpool för Alisson. Målvakten är nu presenterad av klubben, där han har skrivit på ett "långtidskontrakt".

- Jag är väldigt glad. Det är en dröm som blir sann att få bära en så prestigefull tröja för en klubb av den här storleken som är van vid att alltid vinna, säger Alisson i en kommentar på Liverpools hemsida, och fortsätter:

- Det är ett stort steg för mig i mitt liv och min karriär att få bli en del av den här klubben och den här familjen. Ni kan vara säkra på att jag kommer att ge allt jag bara kan.

Roma bekräftar på sin hemsida att Liverpool till en början betalar 62,5 miljoner euro, drygt 645 miljoner kronor, vilket bara det gör honom till tidernas dyraste målvakt. Med klausuler kan det dock bli så att summan stiger till 72,5 miljoner euro, nästan 750 miljoner kronor.

Alisson spelade samtliga matcher för Brasilien i sommarens VM, där man åkte ut i kvartsfinal mot Belgien.

#ASRoma can confirm that Alisson Becker has completed his move to Liverpool, in a deal that could be worth up to €72.5m.



More details ➡️ https://t.co/IhtKJnCbzu pic.twitter.com/EkVbtgMwFD