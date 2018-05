Officiellt: Allardyce lämnar Everton - förre Watford-tränaren pekas ut som ersättare

Den tidigare engelske förbundskaptenen Sam Allardyce tog i november över som ny huvudtränare i Everton i Premier League. Han lyfte laget till en position i mitten av tabellen efter en svag säsongsinledning under holländske tränaren Ronald Koeman.

Nu får han dock lämna sitt uppdrag, drygt ett halvår efter att han tillträdde på posten.

- Utifrån styrelsens ordförande, styrelsen och Moshiri, så vill jag tacka Sam för hans jobb i Everton under de senaste ju månaderna. Sam togs in under en utmanande tid under förra säsongen för att ge oss stabilitet och vi är tacksamma för att han gjorde det, säger Denise Barrett-Baxendale till Evertons hemsida.

Everton meddelar även att klubben kommer att tillsätta en ny tränare i sommar. En av kandidaterna till posten ska vara den tidigare Watford-tränaren Marco Silva.

- Vi har fattat beslutet utifrån vår långsiktiga plan, då vi kommer att utse en ny tränare i sommar och kommer att påbörja den processen omedelbart. Återigen vill vi rikta ett stort uppriktigt tack till Sam för hans arbete hos oss under de senaste månaderna och vi önskar honom en bra framtid, säger Barret-Baxendale.

Allardyce ledde i slutändan Everton till en åttondeplats i Premier League.

Han har även haft en lång tränarkarriär i England och har genom åren bland annat basat över Bolton Wanderers, Newcastle United, Blackburn Rovers, West Ham United, Sunderland, Crystal Palace var dessutom förbundskapten för England.