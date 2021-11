Officiellt: Andy Carroll tillbaka i engelsk fotboll - klar för Reading

Andy Carroll, 32, lämnade Newcastle efter förra säsongen och har varit utan klubb sedan dess. Nu är det klart att 32-åringen inom kort ska spela fotboll igen.

Under måndagen meddelade nämligen Reading att Andy Carroll har skrivit på ett korttidskontrakt med Championship-klubben som sträcker sig fram till mitten av januari 2022.

- Det här är ett avtal som vi har jobbat på ett bra tag nu och vi är övertygade om att det är rätt beslut för både spelaren och klubben, säger Reading-tränaren Veljko Paunovic till klubbens hemsida.

- Andy letar efter en ny utmaning i sin karriär och vi behöver en spelare med hans kvalitet och breda erfarenhet. Det är en bra matchning och jag ser verkligen fram emot att få jobba med Andy under de kommande månaderna.

Andy Carroll har representerat Preston, Liverpool, West Ham och Newcastle under sin karriär. Förra säsongen gjorde den 32-årige anfallaren 18 framträdande i Premier League för Newcastle och noterades då för ett mål.

Efter 17 omgångar i Championship ligger Reading på 16:e-plats med 22 inspelade poäng.

Welcome to Reading Football Club, Andy! 🤝



We are delighted to announce the signing of former-Newcastle United striker Andy Carroll, who signs on a short-term deal until mid-January.#WelcomeAndy | #Royals150