Officiellt: Anfallare lämnar Tottenham för spel i Mexiko

Vincent Janssen anslöt till Tottenham från AZ Alkmaar 2016, men anfallaren har haft svårt att ta en startplats i Spurs.

Under säsongen 2017/18 var han utlånad till turkiska Fenerbahce och under årets säsong blev det bara tre framträdanden i Premier League.

Och nu lämnar anfallaren Tottenham för spel i mexikanska Monterrey, meddelar Tottenham via Twitter.

We have reached agreement with Mexican side C.F. Monterrey for the transfer of @vincentjanssen.



We wish Vincent all the best for the future.