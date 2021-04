Officiellt: Anfallstalangen förlänger med Arsenal: "Väldigt imponerade"

Arsenal-anfallaren Folarin Balogun A-lagsdebuterade för klubben i höstas när han blev inbytt i Europa League-mötet med irländska Dundalk, och gjorde mål. Sedan dess har hans framtid varit oklar, då hans kontrakt skulle löpa ut till sommaren.

Nu står det klart att han blir kvar i klubben. På måndagen bekräftade Arsenal att 19-åringen förlänger kontraktet. Däremot går de inte ut med hur långt det nya avtalet sträcker sig, mer än att det är ett långtidskontrakt.

Tränaren Mikel Arteta:

- Vi har varit väldigt imponerade av Flo den här säsongen. Han har fortsatt visa det under träningar och vi alla har varit imponerade över hur snabbt han kommit in i laget.

Balogun är lycklig över att framtiden finns hos Arsenal.

- Mina mål för nästa säsong är att göra avtryck i A-laget. Och jag vill vara en som i framtiden leder gruppen. Så jag skulle säga att jag har höga ambitioner, och vi får se om jag kan få det att bli verklighet.

🔐 @fbalogun67 is here to stay!



Our @ArsenalAcademy graduate has signed a new long-term contract with the club ✍️