Officiellt: Ännu en back klar för Arsenal - lånar från PL-konkurrent

I onsdags gjorde Arsenal klart med mittbacken Pablo Mari, som man lånar in från Flamengo. Nu förstärker London-klubben sin backlinje igen.

Cedric Soares ansluter på ett lån fram till säsongens slut. Det skriver Arsenal på sin hemsida.

Portugisen har gjort 16 starter i Premier League för Southampton den här säsongen.

28-åringen har tidigare representerat klubbar som Inter och Sporting. Hans avtal med Southampton löper ut i sommar.

I dagarna gjorde Southampton klart med en annan högerback, Kyle Walker-Peters på lån från Tottenham. Klubben skriver på sin hemsida att Arsenal betalar en "signifikant" låneavgift för att knyta till sig Cedric Soares.

Arsenals tekniske direktör Edu säger följande till sin klubbs hemsida:

- Cedric är en back med stor erfarenhet av Premier League, och internationellt spel. Jag vet att han är en spelare som spelar med fullt engagemang och mycket energi. Vi ser alla fram emot att få gå in i den sista delen av säsongen med Cedric som en del av klubben.

