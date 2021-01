Officiellt: Arsenal-försvarare skriver långtidskontrakt

Rob Holding har under sin tid i Arsenal mestadels fått sitta på bänken, men under årets säsong har mittbacken blivit ordinarie.

Och nu belönas han med ett nytt kontrakt.

På tisdagen meddelar Arsenal att backen skrivit på ett avtal som sträcker sig till och med 2024.

- Vi är väldigt glada över att Rob har förlängt med oss. Han är 25 år och har fortfarande toppen av sin karriär framför sig, och vi är glada över att han kommer vara hos oss under de åren. Rob har visat stor kvalitet både på och utanför planen under de senaste månaderna och utvecklats väldigt bra. Vi ser fram emot att följa hans utveckling ytterligare, säger Arsenals tekniska direktör Edu Gaspar i en kommentar på klubbens hemsida.

Under årets Premier League-säsong har Holding noterats för 14 matcher.