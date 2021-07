Officiellt: Arsenal presenterar storvärvning - mittback helt klar

Ben White har under stora delar av sommaren kopplats ihop med en flytt till Arsenal. Nu går London-klubben ut med att affären är helt klar, och att mittbacken värvas in från Brighton.

Övergångssumman sägs landa på 50 miljoner pund (nästan 600 miljoner kronor) för den engelske EM-spelaren. Kontraktet sträcker sig till sommaren 2026. White kommer att få tröja nummer 4 i Arsenal.

- Ben är en intelligent back som är väldigt trygg med bollen vid sina fötter och har en stil som passar väldigt bra hos oss. Han är fortfarande ung, så hans ålder och hans profil passar vad vi bygger här. Vi ser alla fram emot att Ben ska vara en central del av våra långsiktiga planer, säger tränare Mikel Arteta i en kommentar på Arsenals hemsida.

White har tillhört Brighton sedan 2014, men har varit utlånad i flera omgångar. White gjorde under förra säsongen 39 framträdanden för Brighton i alla turneringar, och var även en del av den engelska trupp som nyligen gick till final i EM. Totalt har han spelat två A-landskamper för "Three Lions".

