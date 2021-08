Officiellt: Arsenal värvar Aaron Ramsdale

Under en tid har det uppgetts vara på gång - men nu är allting klart. Aaron Ramsdale, 23, lämnar Sheffield United för Arsenal.

Enligt The Athletic-journalisten David Ornstein nobbad klubben två bud innan de accepterade det tredje. Övergångssumman sägs ligga på runjt 30 miljoner pund. Klubben bekräftar inte den exakta kontraktlängden - men enligt Athletic är det ett fyraårsavtal.

Ramsdale startade varenda Premier League-match för Sheffield United förra säsongen. Dessvärre slutade laget sist i ligan.

Engelsmannen kommer bära tröjnummer 32. Förhoppningen är att han ska vara spelklar till söndagens match mot Chelsea.

Samtidigt rapporterar italienska Il Messaggero att Roma nått en överenskommelse med engelska Sheffield United om en övergång för Robin Olsen.

Welcome to The Arsenal, @AaronRamsdale98 ❤️