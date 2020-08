Officiellt: Arsenal värvar duo

Arsenal lånade i vintras portugisiske backen Cedric Soares, 28, från Southampton och spanske backen Pablo Mari, 26, från Flamengo. Nu går den engelska storklubben ut med att båda spelarna numera tillhör klubben på permanent basis.

Soares kom under förra säsongen till spel i fem matcher med Arsenal, medan Mari gjorde tre matcher med den engelska klubben.

Arsenal spelar nästa tävlingsmatch den 29 augusti mot Liverpool i Community Shield på Wembley. Arsenal vann tidigare i år FA-cupen, medan Liverpool vann Premier League.

