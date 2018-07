Officiellt: Arsenal värvar uruguayansk VM-mittfältare

Lucas Torreira avslutade precis ett VM där han spelade i samtliga matcher fram till att hans Uruguay åkte ut i kvartsfinal mot Frankrike. Nu står det klart att mittfältaren lämnar Sampdoria för att gå till Arsenal.

London-klubben går ut med att Torreira läkarundersökts och ansluter till klubben i augusti.

- I Lucas Torreira har vi värvat en ung spelare som är en väldigt stor talang. En mittfältare med fantastisk kvalitet, jag har njutit av att se hans insatser i Sampdoria de senaste två säsongerna, och vi såg alla hur bra han gjorde det för Uruguay i VM. Han är en ung spelare som redan nu har bra erfarenhet, men som vill fortsätta växa, säger Arsenals tränare Unai Emery till klubbens hemsida.

Torreira får nummer elva i sin nya klubb.

Under sin tid i Sampdoria gjorde Torreira fyra mål och fyra assist på 74 matcher.

