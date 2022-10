Officiellt: Aston Villa sparkar Gerrard

Storsatsande Aston Villa har fått en mardrömsstart på säsongen och har endast två segrar på elva matcher i Premier League. På torsdagen föll man med 3-0 borta mot nykomligen Fulham, och under matchen buades chefstränaren Steven Gerrard ut.

Nu väljer Birminghamklubben att agera.

Senare under torsdagskvällen meddelar nämligen Aston Villa att Gerrard får sparken.

- Vi vill tacka Steven för hans hårda arbete och engagemang. Vi önskar honom all lycka i framtiden, skriver klubben på sin hemsida.

Steven Gerrard tog över Aston Villa i november förra året, då han lämnade Rangers. Efter en lovande vårsäsong i fjol har Liverpool-ikonen inte alls fått sitt lag att prestera den här säsongen.

Detta trots att klubben spenderade stora pengar i sommarens transferfönster, bland annat köptes Diego Carlos, Philippe Coutinho och Leander Dendoncker loss. Totalt spenderade klubben drygt 70 miljoner euro, cirka 770 miljoner svenska kronor, på nyförvärv.

Även den svenska landslagsduon Robin Olsen och Ludwig Augustinsson anslöt till Birminghamklubben i somras, varav den förstnämnde permanent efter att ha varit på lån ett halvår.

Aston Villa ligger på 17:e-plats i Premier League med lika många poäng som Wolverhampton på nedflyttningsplats.

Aston Villa Football Club can confirm that Head Coach Steven Gerrard has left the club with immediate effect.