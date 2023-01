Officiellt: Aston Villa värvar Moreno

Aston Villa ligger på elfte plats i Premier League och rustar inför vårsäsongen under nye huvudtränare Unai Emery. Nu står det klart att spanjoren får ett av nyförvärven han önskade.

På onsdagen blev det officiellt att Aston Villa värvar Álex Moreno från Real Betis. Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano betalar Birminghamklubben omkring 14 miljoner euro, cirka 158 miljoner kronor, för att köpa loss vänsterbacken.

- Álex är en bra spelare som kan hjälpa vår trupp. Han har varit en av La Ligas bästa vänsterbackar senaste säsongerna och vi är överlycklig över att ha honom här, säger Emery till klubbens hemsida.

Morenos intåg i Aston Villa innebär sannolikt att Ludwig Augustinssons chanser till speltid blir ännu mindre framöver. Landslagssvensken är utlånad från Sevilla men lär nu bli tredje vänsterback i rangordningen bakom det 29-årige nyförvärvet och Lucas Digne.

Totalt noterades Álex Moreno för sex mål samt 14 assist på 122 matcher i Real Betis sedan han värvades 2019.

Aston Villa is delighted to announce the signing of @AlexMoreno for an undisclosed fee! 🙌