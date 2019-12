Officiellt: Back kallas tillbaka av Liverpool från Stuttgart

Nathaniel Phillips, 22, skrev i somras på ett nytt kontrakt med Liverpool men i samband med förlängningen lånades han ut till 2. Bundesliga-klubben Stuttgart på ett avtal som sträckte sig över den här säsongen.

Men mittbacken kommer inte att spela säsongen ut i Stuttgart. Liverpool meddelar på sin hemsida att man valt att kalla tillbaka 22-åringen och han återvänder efter årsskiftet. Liverpool skriver att Phillips kommer att vara tillgänglig för derbyt mot Everton den 5 janauri.

We have reached an agreement with Stuttgart for Nat Phillips to return from his loan spell in January.



Phillips will return at the beginning of next month and be eligible for Reds matches, starting with the FA Cup tie against Everton.