Officiellt: Batshuayi förlänger och går på nytt lån

Sedan anfallaren Michy Batshuayi, 27, anslöt till Chelsea från Marseille 2016 har det blivit 25 mål på 77 matcher. Framförallt har belgaren varit ute på en rad lånesejourer hos Dortmund, Valancia samt Crystal Palace i två omgångar.

Trots att han inte slagit igenom i London-klubben väljer Chelsea att förlänga med anfallaren. Det nya avtalet sträcker sig till sommaren 2023. Om det innebär att han ska ta en plats i år? Knappast. Samtidigt som beskedet om förlängningen kom gick klubben ut med att han lånas ut till turkiska Besiktas över den kommande säsongen.

Batshuayi blir den tredje anfallaren som lämnar Chelsea inför säsongen - även om det bara är på lån. Tidigare har Olivier Giroud och Tammy Abraham sålts till Milan respektiva Roma.

Best of luck for the season, @MBatshuayi! 👊