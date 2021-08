Officiellt: Bennison klar för Everton

FC Rosengård meddelade nyligen att supertalangen Hanna Bennison, 18, lämnar klubben för spel i en klubb ute i Europa. Däremot gav den damallsvenska serieledaren inte besked om vilken klubb det rör sig om.

Nu meddelar den engelska klubben Everton att Bennison ansluter för spel i England framöver. Kontraktet sträcker sig fram till sommaren 2025 och Everton uppger att klubben har satt ett nytt klubbrekord gällande övergångssumma för en spelare.

- Det känns fantastiskt att vara här. Jag är fortfarande ung och jag har mycket att lära. Jag tycker att det här är den perfekta miljön för mig att växa i, säger Bennison i en kommentar på klubbens hemsida.

Hon fortsätter:

- Jag tycker om ligan i England och vi har en väldigt bra manager i Willie Kirk. Jag har pratat med honom och han ser på mitt spel på samma sätt som jag ser på mig själv. Jag tror att Everton har något stort på gång. Vi har en riktigt bra trupp med många bra spelare.

Bennison hoppas kunna bidra till att Everton spelar i Champions League i framtiden.

- Jag vet att klubben vill spela i Champions League. Det är även ett av mina mål och jag hoppas kunna hjälpa klubben att nå dit.

Everton slutade förra säsongen på femte plats i den engelska högstaligan. Tidigare i sommar lämnade både Nathalie Björn och Anna Anvegård också Rosengård för spel i den engelska klubben.

✍️ | We have completed the signing of highly-rated teenage Sweden international midfielder Hanna Bennison from FC Rosengard for a club-record fee. #EFC 🔵