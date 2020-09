Officiellt: Bielsa förlänger med Leeds

Marcelo Bielsa tog under 2018 över Leeds United och ledde under förra säsongen upp klubben till Premier League igen. På lördag väntar ligapremiär mot Liverpool på bortaplan, och nu meddelar Leeds att Bielsa förlängt sitt kontrakt med klubben.

Leeds kommunicerar, via klubbens hemsida, att Bielsa har skrivit på ett nytt kontrakt som sträcker sig över ett år.

Bielsa har tidigare basat över bland annat Argentinas och Chiles A-landslag, men även över Athletic Club, Marseille, Lazio och Lille.

