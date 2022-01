Officiellt: Blackstenius klar för Arsenal

De engelska klubbarna har stångats om 25-åriga Stina Blackstenius. Forwarden har ryktats till Manchester United, Tottenham och Arsenal efter sin succésäsong i damallsvenskan.

Till slut föll valet på Arsenal för den svenska landslagsstjärnan.

- Det känns fantastiskt att vara här, jag är så glad över att ansluta till en så stor och bra klubb som Arsenal. Jag fick ett väldigt bra första intryck av klubben, de spelar väldigt bra fotboll och jag ville vara en del av det. Det känns som att jag kan bli en bättre spelare i den här miljön, säger hon själv till klubbens hemsida.

Sedan tidigare finns Blackstenius forna Linköpingskamrat Frida Maanum, och den tidigare Rosengårdstränaren, Jonas Eidevall, i klubben.

- Vi är väldigt nöjda över att ha värvat Stina. Hon har talang av världsklass och kommer tillföra än mer kvalité till vårt lag. Hennes spel passar bra in i vårt sätt att spela i Arsenal och jag är säker på att hon kommer ta sitt spel till en ännu högre nivå här med oss, säger huvudtränare Eidevall om Blackstenius.

I fjol visade Blackstenius på en stark målform i OS och damallsvenskan. Blackstenius noterades för 17 mål och åtta assist i damallsvenskan när hon vann både skytte- och assistligan.

Arsenal toppar just nu tabellen, fyra poäng före den regerande mästaren Chelsea.

