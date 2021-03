Officiellt: Bowyer tar över engelsk krisklubb

Tidigare Leeds United- och Newcastle-spelaren Lee Bowyer arbetar numera som tränare och har under senaste åren lett Charlton Athletic i League One.

Nu meddelar Championship-klubben Birmingham City att Bowyer tar över som chefstränare i klubben med ett kontrakt till sommaren 2023. Birmingham meddelar att klubben har nått en överenskommelse med Charlton om att få plocka in tränaren.

Därmed återvänder engelsmannen nu till Birmingham City, som han även representerade som spelare mellan 2009 och 2011.

- Jag är väldigt nöjd och det känns fantastiskt att vara tillbaka, säger tränaren i en kommentar på klubbens hemsida.

Birmingham är i kris och är placerat på 21:a-plats i den engelska andraligan. Under onsdagskvällen väntar spel mot Reading hemma i ligaspelet. Birmingham sparkade nyligen den spanske tränaren Aitor Karanka.

LEE BOWYER! 🙌



We are delighted to announce the appointment of Lee Bowyer as our Head Coach.