Officiellt: Brighton agerar - tränaren får sparken

Brighton & Hove Albion höll sig kvar i Premier League för andra året i rad. Laget slutade på 17:e-plats när säsongen var färdigspelad under söndagen hade laget två poäng ned till Cardiff, som åkte ur. Men trots ett rykande färskt Premier League-kontrakt får inte huvudtränaren Chris Hughton förtroende att leda laget nästa år. På sin hemsida meddelar klubben att han tillsammans med assistenterna Paul Trollope och Paul Nevin får lämna med omedelbar verkan.

- Otvivelaktigt har det här varit ett av mina svåraste beslut jag behövt göra som styrelseordförande i Brighton & Hove Albion, men i slutändan har jag baserat det på hur vi kämpade i slutet av säsongen, säger styrelseordföranden Tony Bloom i ett uttalande.

- Med tre vinster på 23 Premier League-matcher så sätter man vår status i risk. Det är med det i åtanke, och med prestationerna under den perioden, som vi känner att det är dags för ett byte.

Brighton & Hove Albion vann totalt nio matcher i Premier League under säsongen. Laget avslutade med att gå åtta matcher i rad utan seger.

Enligt talksport är Graham Potter, tidigare i Östersunds FK, aktuell för att ta över. Sajten uppger att Brighton tagit kontakt med Potters nuvarande klubb, Swansea, och skriver att den tidigare ÖFK-tränaren kan presenteras inom de närmsta två dygnen.

