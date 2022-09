Officiellt: Brighton köps loss Gilmour

Sedan Billy Gilmour tog steget upp till Chelseas A-lag från akademin har han fått sparsamt med speltid. I fjol var 21-åringen utlånad till Norwich, och nu står det klart att han lämnar Londonklubben permanent.

På torsdagskvällen blev det officiellt att Brighton värvar Gilmour. Kontraktet sträcker sig till slutet av säsongen 2025/26.

- Billy kommer hit med en fantastisk bakgrund, efter att ha spelat både i Premier League och Champions League liksom EM med Skottland förra året. Han kommer att komplettera vårt spännande mittfält, säger chefstränare Graham Potter.

- Erfarenheten han har redan i ung ålder visar vilken karaktär han har och vi är väldigt spända på hans potential.

Enligt flera brittiska medier betalar Brighton omkring nio miljoner pund, cirka 112 miljoner svenska kronor, för att köpa loss Billy Gilmour. Totalt noterades 21-åringen för 22 matcher i Chelsea-tröjan.

