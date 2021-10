Officiellt: Bruce lämnar Newcastle

Newcastle har fått en ny ägare i form av den saudiarabiska investeringsfonden Public Investment Fond (PIF), som överses av landets kronprins Mohammed bin Salman. Newcastle är nu Premier Leagues rikaste klubb och den nya ägaren uppges planera att investera runt 250 miljoner pund i spelartruppen.

Efter att ägarbytet blev klart har det figurerat uppgifter i engelsk media om att huvudtränare Steve Bruces framtid i klubben är osäker. Nu meddelar Newcastle att klubben går skilda vägar med Bruce, som får lämna sitt uppdrag efter en muntlig överenskommelse.

- Jag är tacksam gentemot alla i Newcastle för att jag fått möjlighet att träna den här unika fotbollsklubben. Jag vill tacka min ledarstab, spelarna och ledningen för allt hårt arbete. Det har gått upp och ner, men alla har gett allt, även om det har varit svåra stunder och vi ska vara stolta över våra insatser, säger Bruce i en kommentar på klubbens hemsida.

Tills vidare kommer i stället Graeme Jones att leda laget på tillfällig basis fram till att klubben presenterar en ny chefstränare. Jones får även stötttning av ledarna Steve Agnew, Stephen Clemence, Ben Dawson och Simon Smith.

Under senaste tiden har det kommit flera uppgifter och rykten om vem som kan ersätta Bruce på permanent basis. Tidigare Roma-tränaren Paulo Fonseca uppges vara ett alternativ, medan Frank Lampard och Steven Gerrard också nämnts i sammanhanget.

Efter åtta spelade omgångar i Premier League är Newcastle nästjumbo med endast tre inspelade poäng. Sveriges landslagsback Emil Krafth tillhör klubben.

#NUFC can confirm that Steve Bruce has left his position as head coach by mutual consent.



The club would like to place on record its gratitude to Steve for his contribution and wishes him well for the future.