Officiellt: Bruce tar över West Bromwich

I fjol fick Steve Bruce sparken av Newcastle och öppnade sedan för att sluta arbeta som tränare. Nu är engelsmannen klar för ett nytt uppdrag, som chefstränare i West Bromwich. Parterna har kommit överens om ett kontrakt över ett och ett halvt år.

- Jag tänkte inte att jag skulle återvända som tränare så här snabbt, men när jag fick telefonsamtalet från Ron (Gourlay, vd i West Bromwich) kunde jag inte motstå utmaningen att ta tillbaka klubben dit den ska vara. Jag kommer in med ett mål att ta Albion till Premier League, säger Bruce i en kommentar på klubbens hemsida.

West Bromwich sparkade i onsdags förre chefstränaren Valérien Ismaël, som kom in inför den här säsongen. Birmingham-klubben är på sjätte plats i den engelska andraligan.

We are delighted to announce the appointment of Steve Bruce as Manager on an 18-month contract.



Welcome, Steve. 💙🤍