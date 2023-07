Officiellt: Burnley värvar succémålvakten James Trafford från Manchester City

Manchester City-talangen James Trafford stod för en jättesuccé när han ledde England till guld i U21-EM i somras utan att släppa in ett enda mål. Dessförinnan hade han hållit 22 nollor för Bolton Wanderers i League One på lån under säsongen 2022-23.

Det har skapat ett stort intresse för honom och nu står det klart att han lämnar Manchester City, vars akademi han tillhört sedan 13-års ålder. Under torsdagen presenterades nämligen den 20-årige målvakten av Premier League-nykomlingen Burnley, som tränas av den City-legendaren Vincent Kompany.

Enligt transferspecialisten Fabrizio Romano landar övergångssumman på 14 miljoner pund, motsvarande 186 miljoner kronor. Den kan sedan stiga med ytterligare fem miljoner pund i prestationsrelaterade bonusar, cirka 67 miljoner kronor. Övergångssumman kan således landa på totalt 253 miljoner kronor om alla bonusar uppfylls.

Samtidigt sägs City ha en stor vidareförsäljningsklausul där man har rätt till en del av en framtida övergångssumma om Burnley säljer 20-åringen vidare.

Trafford blir Burnleys sjätte värvning för sommaren. Sedan tidigare har klubben värvat Zeki Amdouni, Jordan Beyer, Dara O’Shea, Michael Obafemi och Lawrence Vigouroux.