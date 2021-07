Officiellt: Burnleys svenska talang lånas ut till League One

Förra säsongen fick Joel Mumbongo göra debut för Burnley i Premier League under Sean Dyche. Nu står det klart att 22-åringen kommer att tillbringa nästa säsong på lån i Accrington Stanley i League One.

"Jag är jätteglad över att säga att jag kommer att gå till Accrington Stanley på lån. Jag kan knappt vänta på att få komma igång", skriver Mumbongo på sitt twitterkonto.

Lånet gäller säsongen ut.

Nyligen berättade Mumbongo om sitt år i Burnley i en stor intervju med Fotbollskanalen. Läs den intervjun här.

I’m delighted to say that I’m joining @ASFCofficial on loan. Can’t wait to get started 👊🏿 pic.twitter.com/RgC95Y1dch