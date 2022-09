Officiellt: Cardiff sparkar Morison

Cardiff City har fått en tuff start på säsongen och är på 18:e-plats med elva poäng efter tio omgångar i den engelska andraligan, Championship. Under söndagen meddelar klubben att förtroendet är slut för tränaren Steve Morison, som tvingas bort från klubben.

Framöver kommer Mark Hudson leda A-laget på tillfällig basis ihop med assistenten Tom Ramasut. Cardiff ställs härnäst mot Burnley hemma den 1 oktober i andraligan.

Cardiff City Football Club can confirm that First Team Manager Steve Morison has been relieved of his duties.