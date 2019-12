Officiellt: Carlo Ancelotti ny manager i Everton: "Det här är en fantastisk klubb"

Napoli har haft en tung inledning i Serie A under hösten, till slut fick klubben nog och sparkade Carlo Ancelotti, men 60-åringen hittade snabbt en ny klubbadress.

Under de senaste dagarna har flera medier rapporterat om att Everton varit i förarsätet. Merseyside-klubben sparkade Marco Silva och Duncan Ferguson tog över rollen som tillfällig tränare. Nu står det alltså klart att Ancelotti blir ny chefstränare för klubben.

- Det här är en fantastisk klubb med en rik historia och med väldigt passionerade fans. Det finns en klar vision från ägaren och styrelsen att leverera framgång och troféer. Det är något som tilltalar mig som manager och jag är överlycklig över möjligheten att få jobba med alla i klubben för att göra den visionen till verklighet, säger italienaren till klubbens hemsida.

Italienaren har skrivit på ett kontrakt fram till sommaren 2024 med Everton, som även meddelar att interimtränaren Duncan Ferguson kommer att stanna i klubben som en del av Ancelottis tränarstab.

- Jag har sett av insatserna från spelarna de senaste två veckorna att spelarna är kapabla till så mycket. Duncan ska ha credd för det arbetet som han har gjort. Stark organisation, stark disciplin och den rätta motivationen är några av de viktigaste ingredienserna i fotboll och jag är glad att han kommer att vara en del av min tränarstab framöver, säger Ancelotti.

Evertons fotbollsdirektör Marcel Brands kommenterar utnämningen av Ancelotti till klubbens hemsida:

- Han är den perfekta tränaren för oss. Han omfamnar vår vision för klubben och vi är säkra på att hans entusiasm att ta över på Goodison tillsammans med hans taktiska och välrenommerade man-management kommer att göra att han blir framgångsrik i rollen.

Han ansluter med en imponerande meritlista och har förutom Napoli tränat en rad klubbar så som Reggiana, Parma, Juventus, AC Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid och Bayen München.

I raden av titlar har han som tränare vunnit Serie A, tre Champions League-titlar, en Premier League-titel, FA-cupen, Ligue 1 och Bundesliga.

🔵 | Introducing the new manager of Everton Football Club, @MrAncelotti! #WelcomeMrAncelotti pic.twitter.com/zNNoix8H5R