Officiellt: Carlos Vinicius klar för Fulham: "Glad över att vara tillbaka i Premier League"

Carlos Vinicius är tillbaka i London. Senast han spelade i Premier League var det för Tottenham men han fick det inte att stämma då. Brassen står på nio matcher och ett mål i Premier League.

Nu är han klar för Fulham som därmed gör sin tredje värvning på transferfönstrets sista dag. Tidigare har klubben gjort klart med Laywin Kurzawa och Willian.

- Jag är väldigt glad över att vara här. Jag tycker att det är en stor klubb med bra människor, så jag är riktigt glad, säger han till klubbens hemsida säger han och fortsätter:

- Jag är glad över att vara tillbaka i Premier League igen. Jag är mer erfaren nu och jag tror att jag kan hjälpa klubben.

Carlos Vinicius becomes our next Deadline Day deal! ✍️#INVINCIBLE 🙅‍♂️ | #FFC