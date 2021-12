Officiellt: Carrick lämnar Manchester United

När Manchester United sparkade managern Ole Gunnar Solskjær klev assisterande tränaren Michael Carrick in som tillfälligt huvudansvarig. Sedan dess har Carrick lett United till en 2-0-seger mot Villarreal i Champions League, ett 1-1-kryss mot Chelsea och en 3-2-vinst mot Arsenal i Premier League under torsdagskvällen. Men nu är Carricks tid i United över för den här gången.

Den engelska storklubben bekräftar via sina officiella kanaler att Carrick lämnar sin position som assisterande tränare när Ralf Rangnick tar över som manager inför söndagens match mot Crystal Palace.

- Min tid i den här fantastiska klubben kommer alltid rankas som de bästa åren i min karriär. När jag först skrev på för 15 år sedan kunde jag inte i mina vildaste drömmar föreställa mig att vinna så många troféer. Jag kommer aldrig att glömma de fantastiska minnena, både som spelare och en del av tränarstaben. Men, efter mycket tankar och överläggning, har jag beslutat mig för att nu är den rätta tiden för mig att lämna klubben, säger Carrick till Uniteds hemsida.

Mer inom kort.

A player.

A coach.

A manager.



But above all else, a genuine Manchester United legend.



Thank you, Michael ❤️#MUFC